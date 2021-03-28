Beyşehir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
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Beyşehir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

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Beyşehir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Berat Kandili dualarla idrak edildi.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Şaban ayının 15. gecesi olarak bilinen Berat Kandili, Konya'nın Beyşehir ilçesinde de ev ve camilerde ibadetlerle, okunan Kur'an-ı kerim ve yapılan dualarla idrak edildi. Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından 11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili nedeniyle ilçe merkezindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi ile Merkez Çarşı Camisinde kandil programı düzenlendi. Çarşı Camisi'ndeki programda mübarek gecenin öneminden söz eden İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, berat gecesinin kurtuluş, af ve arınma gecesi olduğunu hatırlatarak, af ve bağışlanma dilemek için bu tür gün ve gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini kaydetti. - KONYA

Beyşehir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Beyşehir'de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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