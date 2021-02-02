Beyşehir'de belgesiz avlanan avcılara ceza
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Beyşehir'de belgesiz avlanan avcılara ceza

02.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:54
Beyşehir'de belgesiz avlanan avcılara ceza

Beyşehir ilçesinde, belgesiz avlandığı öne sürülen 4 avcı hakkında işlem başlatıldı.

Beyşehir ilçesinde, belgesiz avlandığı öne sürülen 4 avcı hakkında işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü, Konya Şubesi Beyşehir Milli Parklar Şefliği'nin kırsal alanda yürüttüğü av koruma ve kontrol faaliyetleri sürüyor.

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetim ve kontrollerde 4 kişi belgesiz avlanırken yakalandı.

Hakkında işlem başlatılan 4 avcının yanında ele geçirilen 1 adet takozsuz ruhsatsız yarı otomatik av tüfeğine de el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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