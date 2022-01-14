Beyşehir'de belediye ekiplerinin ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde belediye ekipleri ağaçlandırma çalışmalarını devam ediyor.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yürütülen çalışmalar çerçevesinde Şehit İbrahimbey, Ali Akkanat Caddelerinde çok sayıda mavi selvi fidanlarının toprakla buluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, yürütülen çalışmaların şehrin tüm noktalarında sürdüğü ve ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında eksiği bulunan yerlerin tamamlandığı ifade edildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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