Beyşehir'de bayramlaşma programı

Beyşehir ilçe protokolü, bayramlaşma programı için bir araya geldi.

Beyşehir ilçe protokolü, bayramlaşma programı için bir araya geldi.

Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Kaymakamlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Tarihi Eşrefoğlu Camisi önünde yapılan resmi bayramlaşma programına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve Beyşehir Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yalçınkaya ile kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Özdemir ve Başkan Yardımcısı Ağmaz, programa katılanların bayramını tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar