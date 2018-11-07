Beyşehir'de Başarıya Giden Yol Anlatıldı

Beyşehir ilçesinde "Başarıya giden yol haritası" konulu konferans düzenlendi.

Beyşehir Ticaret Odası tarafından Selçuk Üniversitesi (SÜ) Anamas Konukevinde düzenlenen "Başarıya giden yol haritası" konulu konferans, eğitmen-yazar Ahmet Tokeri'nin katılımıyla yapıldı.

Tokeri, konferansta, "Başarı nedir?", "Motivasyon", "Öz farkındalık", "İçsel ve dışsal iletişim" ve "Başarının önündeki engeller" konu başlıklarında yaptığı sunumla katılımcılara günlük hayatta başarılı olmanın püf noktalarını anlattı.

Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansa, kurum müdürleri, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.