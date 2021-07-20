Beyşehir'de balkondan düşen Suriyeli bebek yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinin balkonundan düşen Suriye uyruklu bebek yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinin balkonundan düşen Suriye uyruklu bebek yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 1 yaşındaki Besme El Ali, ikamet ettikleri evin ikinci katından zemine düştü.
Yaralı bebek kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Besme El Ali'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar