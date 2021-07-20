Beyşehir'de balkondan düşen Suriyeli bebek yaralandı
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Beyşehir'de balkondan düşen Suriyeli bebek yaralandı

Beyşehir'de balkondan düşen Suriyeli bebek yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinin balkonundan düşen Suriye uyruklu bebek yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinin balkonundan düşen Suriye uyruklu bebek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan 1 yaşındaki Besme El Ali, ikamet ettikleri evin ikinci katından zemine düştü.

Yaralı bebek kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Besme El Ali'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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