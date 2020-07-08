Beyşehir'de bahçedeki serada Hint keneviri yetiştirmişler Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın bahçeleri bitişik olan iki farklı adrese yaptığı operasyonda, 407 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarmanın bahçeleri bitişik olan iki farklı adrese yaptığı operasyonda, 407 kök Hint keneviri ile ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Müftü Mahallesi'nde, yasadışı ve izinsiz olarak Hint keneviri ekiminin yapıldığı duyumunun alınması üzerine harekete geçti.

Eekipler, H.A. (40), Ş.A. (51) ve Ö.T.'ye (27) ait ikamet ve eklentilerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda H.A.'nın ikametinin bahçesinde 132 kök Hint keneviri ile evinin içerisinde ruhsatsız 2 av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, Ş.A. ile Ö.T.'nin ikametlerindeki bahçeler içerisindeki serada ise 275 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevirler yakılarak imha edilirken, silahlara el konuldu.

Şüpheliler Ö.T. ile H.A. gözaltına alınırken, Ş.A.'nın ise jandarmada alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA