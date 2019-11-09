Beyşehir'de atık lastikler toplanıyor

09.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:32

Beyşehir ilçesinde, kullanım ömrünü tamamlamış olan atık lastiklerin toplandığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, belediye ekipleri tarafından ilçe merkezinde kullanım ömrü tamamlanmış atık lastiklerin toplandığı belirtildi.

Ekipler tarafından kent merkezindeki lastik tamircilerinde atıl olarak bekleyen kullanılamaz lastiklerin geri dönüşüme kazandırılması için toplandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, çevre kirliliğine yol açan, insan sağlığını da büyük ölçüde tehdit eden atıklar ile ilgili çalışmalar yapan Beyşehir Belediyesi ekiplerinin, atık lastik toplama projesiyle vatandaşın da çevre bilincini geliştirmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA