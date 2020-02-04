Beyşehir'de araç yangını
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Beyşehir'de araç yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kara yolunda seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

04.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:08
Beyşehir'de araç yangını

'nın ilçesinde, kara yolunda seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Yusuf Y.'nin kullandığı 42 BDL 91 plakalı hafif ticari araçta, Beyşehir'den Konya'ya seyir halinde iken yangın çıktı.

Bunun üzerine, sürücü ve beraberindeki eşi, aracı yol kenarında durdurarak terk etti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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