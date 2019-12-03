Beyşehir'de ara eleman yetiştirme projesi imzalandı

03.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:36

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen "KOP ile simülatör ve dönüşümde ara eleman yetiştirme projesi"nin protokol sözleşmesi imzalandı.



Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk taraflar arasında atılan imzanın ardından yaptığı açıklamada, kurum olarak KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 160 bin liralık mali destek sağlanan yeni bir projeye imza attıklarını belirtti.



Simülatör ve dönüşümde ara eleman yetiştirmek için yürütülecek eğitim projesinin detaylarına yer veren Konuk, şunları aktardı:



"Gelişen dünyamızda bilgiye çabuk ulaşılacağı gibi meslek edinme de çeşitli atölyeler sayesinde, bilgi ve becerilerin en iyi şekilde geliştirilmesine imkan vermektedir. 10 genç bayan ve 10 genç Suriyeli baya kaynakçılık, CNC 'bilgisayar sayımlı yönetim', Autocad 2015, solidworks 2015 gibi ihtiyaç duyacakları eğitimler verilecektir. Eğitimler CNC simülatörü, kaynak simülatörü, akıllı tahta ve gerekli programların uygulanabileceği simülatör atölyesinde verilecektir. Mesleki ve Teknik lisemizde her dersin görülebileceği şekilde kapsamlı bir atölye oluşturulacak. Oluşan atölyede 1 kaynak simülatörü, 1 CNC simülatörü akıllı tahta bulunacak. 10 meslek lisesi öğretmenimiz simülatör eğitici eğitimi kursu alacaklar. Tamamlanan eğitimlerden sonra 20 genç bayanımız 144 saat CNC, kaynak ve gerekli programların tamamının kursunu alacaklardır."

Kaynak: AA