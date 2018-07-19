Beyşehir'de Anneler Pazarında İlk Satış Yapıldı

Beyşehirli kadınlar, Beyşehir Belediyesinin kendilerine tahsis ettiği alanda oluşturulan "Anneler Pazarı"nda ilk kez tezgah açıp satış yaptı.

Beyşehir Belediyesi tarafından annelere özel olarak oluşturulan pazar yerinde, Beyşehirli kadınlar el emeği, göznuru dökerek ortaya çıkardığı el işi, giysi ve gıda ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor.



Hal içindeki pazar yerinde ilk kez tezgah açan Beyşehirli kadınlar, kendi hazırladıkları ürünlerin satışını yapmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor.

Cuma günleri kurulan anneler pazarında tezgah açan kadınlar, Beyşehir Belediyesinin böyle bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı çok memnun olduklarını belirtti.

Pazarda tezgah açan ev hanımı Suna Kaplan, Beyşehir'in yöresel ürünlerinden evlerinde imal ettikleri çıtır ve cipslik tarhanayla erişteyi satmak için annelere özel pazar yerinde mesaiye başladıklarını belirterek, "Un tarhanası da var. Bunlar yöremizin olmazsa olmaz ürünlerinden. Bu pazar sayesinde aile bütçemize katkıda bulunmak istiyoruz. Bu imkanı bizlere sağlayan belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Pazarımızın ismi de Beyşehir Anneleri Pazarı oldu." dedi.