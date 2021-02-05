Beyşehir'de AK Partili kadınlardan sağlıkçılara ikramlı destek

AK Parti Beyşehir Kadın Kolları Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına bazı ikramlarda bulundu.

AK Parti Beyşehir Kadın Kolları Başkanı Gülşah Bahçeci, beraberindekilerle Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu'yu ziyaret etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgından ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini hatırlatan Bahçeci, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede emeğinin çok olduğunu dile getiren Bahçeci, "Haklarınız hiçbir zaman ödenmez. Ufak da olsa hanım arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yapmak istedik. Çünkü, bu süreçte sağlık çalışanlarımız evlerinde bazen yemek bile yapamadı, yemek yemeye vakit bulamadılar. Biz de hanımlar olarak, böyle bir teşekkür mahiyetinde ikramlarla ziyaret edip teşekkürlerimizi sunmak için bu ziyareti gerçekleştirdik." diye konuştu.

Küçükbuzcu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sağlık çalışanlarımız adına bu hediyeyi kabul ediyorum. Düşünülmemiz ve yaptığımız işin karşılığında takdir edilmek, bunun bize söylenmesi çok mutlu ediyor. Bizim motivasyonumuzu da artırıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar