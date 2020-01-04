Beyşehir'de AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

04.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:10

Beyşehir ilçesinde, AK Parti Beyşehir 73. Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından ilçe teşkilatında gerçekleştirilen toplantıda Beyşehir'de devam eden yatırımlar ile hayata geçirilecek hizmetler de ele alındı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, burada yaptığı konuşmada, "Toplantımızın ilçemiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milletimizden aldığımız güçle yine milletimiz için durmak yok, yola devam." dedi.

Toplantıda söz alan AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Deresoy da, Türkiye siyasi tarihinde en çok istişare eden partinin AK Parti olduğuna vurgu yaparak, "Partiyi birlikte yönetmek, sorunları masaya yatırmak ve çözüm üretmek amacıyla tüm kademeleriyle bir araya gelen parti AK Parti'dir." diye konuştu.

Kaynak: AA