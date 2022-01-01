Beyşehir'de "ailece camide, milletçe duadayız" sabah buluşması - Haberler
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Beyşehir'de "ailece camide, milletçe duadayız" sabah buluşması

Beyşehir'de
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir ilçesinde, vatandaşlar "ailece camide, milletçe duadayız" etkinlikleri kapsamında sabah namazında buluştu.

Beyşehir ilçesinde, vatandaşlar "ailece camide, milletçe duadayız" etkinlikleri kapsamında sabah namazında buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde Beyşehir Merkez Çarşı Camisi'ndeki buluşmada, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı eda edildi. İlçe Müftüsü Veysel Kükrek'in vaazının ardından yapılan dua, sohbet ve tespihat sonrasında program tamamlandı.

Vatandaşlara yeni yılın ilk sabah namazı buluşmasında programın ardından sıcak çorba ikramında bulunuldu.

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AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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