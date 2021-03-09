Beyşehir'de ağaçlandırma çalışmaları
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Beyşehir'de ağaçlandırma çalışmaları

09.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:16
Beyşehir'de ağaçlandırma çalışmaları

Beyşehir ilçesinde, belediye ekiplerinin ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Beyşehir ilçesinde, belediye ekiplerinin ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ağaçlandırma çalışmalarına hız verdiği bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, daha yeşil bir Beyşehir hedefine ulaşmak için belediye ekiplerinin seferber olduğunu belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda ağaç dikme çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Bayındır, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde ilçemize prestij kazandıracak önemli yeşil alan çalışmalarımız da olacak. Yapacağımız çalışmalara ilişkin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje tamamlanmak üzere. Kısa sürede bu projemizi de hayata geçirmek arzusundayız. Çalışmalarla ıhlamur, batı latin, mavi ladin, leylandi, sedir, iğde, akça ağaç, akasya, diş budak ve çınar türündeki ağaçlar farklı alanlarda toprakla buluşturuldu. Refüjlerin yanı sıra Müftü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ali Muslu ve Şehit Orhan Parlakkaya caddelerinin kesiştiği alanda yapımına geçtiğimiz yıl sonunda başlanan toplam 6 bin 64 metrekarelik alana sahip parkta da ağaç dikim çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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