Beyşehir'de "Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım" konferansı düzenlendi

05.10.2019 17:02

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tarafından "Afetlerde Bilinçlilik ve Acil Yardım" konulu konferans düzenlendi.



Konferansta konuşan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin, 1975 yılında kurulmuş olan Selçuk Üniversitesinin bu yıl 45. kuruluş yılını kutladıklarını söyledi. 1975 yılına kadar Türkiye'de 11 üniversite varken, Selçuk Üniversitesi ile 5 yeni üniversite daha kurulduğunu hatırlatan ve bu sayının o tarihlerde 16'ya çıktığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Şahin, şu anda da 16 üniversite içerisinde en öne çıkan üniversitenin Selçuk Üniversitesi olduğunun altını çizdi. Selçuk Üniversitesinin halen 23 fakülte, 22 meslek yüksekokulu, 6 yüksekokul, 5 enstitü ve 1 konservatuvar olmak üzere yaklaşık 60'ın üzerinde akademik birimi olan bir üniversite olduğunu da vurgulayan Şahin, "Selçuk Üniversitesi olarak içimizden bugüne kadar 8 üniversite çıktı. Geçen yıl Konya Teknik Üniversitesi de yine içimizden çıktı. O tarihte 97 bin öğrencimiz vardı, oraya 20 bin öğrenci devrettik. Şimdi ise, biz 73-75 binlere düştük ama halen ilk 5'in içinde, en kalabalık üniversitelerden biriyiz. Uluslararası yapılan sıralamalarda da 680. sıra ile bin 400. sıra arasında değişiyoruz. Bu nereden kaynaklanıyor, sıralamayı yapan kuruluşların kullandığı kriterlerden kaynaklanıyor. Bir üniversitenin faydalılığını ve verimliliğini kriter alırsak Selçuk Üniversitesi birinci çıkar, çünkü yetiştirdiğimiz öğrenciler devletine milletine bağlı, sadık öğrenciler olarak yetişiyorlar ve ben ülkemizin yurt dışı temsilcilikleri dahil birçok yerde Selçuk Üniversitesi mezunu ile karşılaşmaktan gurur duyuyorum, mutlu oluyorum "dedi.



Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da konuşmasında, yeni akademik öğretim yılının açılışının hayırlı olması dileğinde bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici de, düzenlenen konferansta "afetlerde bilinçlilik ve acil yardım" konusunda sunumunu gerçekleştirdi. - KONYA

Kaynak: İHA