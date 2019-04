Beyşehir'de Adil Bayındır Dönemi Başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinde bağımsız aday olarak seçilen İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, düzenlenen devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

Beyşehir Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen törende eski Belediye Başkanı Murat Özaltun, şehrin mührünü yeni Başkan Bayındır'a teslim etti. Özaltun, yeni görevinde başarı dilediği Bayındır'a çiçek takdim etti. Beyşehir Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen devir teslim mitinginde alanda toplanan kalabalığa hitap eden Başkan Bayındır, kendisine 4'üncü kez belediye başkanlığı görevini layık gören hemşehrilerine teşekkür etti. 26 Mart 1989'da başlayan süreçte üst üste 3 dönem ilçeye hizmet ettiğini hatırlatan Bayındır, "Üç dönem siz bana güvendiniz. Ben sizin yüzünüzü kara çıkarmamaya çalıştım. Sizlerle beraber 7'siyle 70'iyle sabahın altısından gecenin ikisine kadar hep çalıştık, hepimiz birlikte şehrimize hizmet ettik" dedi.

Daha sonraki süreçte bir müddet ara verdiklerini vurgulayan Bayındır, "Ara verdik, dedik ki; bizden sonra birileri gelsin. O süreç içinde emeği geçen her arkadaşa teşekkür ediyorum. Çünkü, yaptıkları vardır Allah razı olsun demek boynumun borcudur" ifadelerini kullandı. Bugün hep birlikte bir yolculuğa daha çıktıklarını konuşmasında vurgulayan Bayındır, şöyle devam etti, "Bu, 5 senelik bir yol. O üç dönem değil bu. 5 senelik bir yol. İnşallah Beyşehir birliğini kurarak çıktığımız şu 70-80 günlük yolda 31 Mart akşamı inandınız, güvendiniz. AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili bütün insanlarımız, partili partisiz herkes inandınız, 31 Mart akşamı bizi sandıktan çıkardınız. Önceki gün mazbatamızı aldık. Bu şehrime, bölgeme, bütün beldelerime, köylerime, gölümün etrafında yaşayan herkese hayırlar getirsin. Yüreğimi tutuyorum; çok laflar söylendi geldi geçti, biz herkesi seviyoruz. Gün, olgunluk içinde karşılayıp yüreğimizi elimize alıp karşınıza çıkma günüydü. Ben büyüklük yapmadan, kibre kapılmadan bir 5 yıl ilçeme hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağım. Bu kapı sizin, benim değil. Sizlerin emanetini taşıyacağım orada, o kapıdan her şekilde gireceksiniz, her türlü adaleti göreceksiniz, samimiyeti göreceksiniz. Yüreklerden çıkmamaya çalışacağım beş sene" diye konuştu.

Bayındır, konuşmasında Beyşehir Belediye Başkanlığına seçim sürecinde aday olan isimler ile siyasi partilere de teşekkür ederek, "Seçim sürecinde karşılıklı sözler olur, bunlar gelip geçer. Asıl olan bu gündür. Belediye meclisi 25 kişi. İnşallah arkadaşlarımızla el birliği olacağız. Beyşehir birliği olarak çalışacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Belediye Başkanı Adil Bayındır, daha sonra makam odasında tebrikleri kabul etti. - KONYA

