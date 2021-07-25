Beyşehir'de 9 günlük tatil yoğunluğu

Konya'nın Beyşehir ilçesi, 9 günlük kurban tatilinde yoğun ziyaretçi ağırladı.

Konya'nın Beyşehir ilçesi, 9 günlük kurban tatilinde yoğun ziyaretçi ağırladı.

Kurban Bayramı tatiliyle yerli ziyaretçilerin yanı sıra gurbetçilerin de ilçeye gelmesi Beyşehir'de nüfus yoğunluğunu artırdı.

Piknik ve mesire alanları ve Karaburun Plajı'nda günü yoğunluk ilçe esnafının da yüzünü güldürdü.

İlçe merkezindeki Eşrefoğlu Köprüsü'nde de trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu.

Göl kıyısındaki parklar gezi yapan ailelerin ve gurbetçilerin akınına uğrarken, çocuk oyun alanları da en dolu günlerini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar