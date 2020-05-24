Beyşehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar göl kıyılarına akın etti Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar izin günlerinde Beyşehir Gölü sahiline akın etti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar izin günlerinde Beyşehir Gölü sahiline akın etti.

Yaşlı vatandaşlar saat 14.00'ten itibaren verilen izinle birlikte evlerinden dışarıya çıkarken, göl kıyılarına gelerek buradaki parklarda yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar göl kenarındaki banklarda ve kameriyelerde sosyal mesafeye de dikkat etmek suretiyle oturarak sohbet etti, uzun süredir görmediği tanıdıklarıyla, eş ve dostlarıyla bayramlaşma sevinci yaşadı.

Vatandaşlar göl kenarında bol bol temiz hava teneffüs ederken, bazıları da bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyaret ederek kabir başlarında ebediyete intikal eden yakınları için dua okudu.

Pazar günü verilen izinden dolayı yaşadıkları memnuniyeti dile getiren 65 yaş üstü vatandaşlardan bazıları, hafta içerisinde de alışveriş ve farklı ihtiyaçlarını temin için birkaç saatliğine izin istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA