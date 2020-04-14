Beyşehir'de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için seferberlik Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına Belediye ve Göl Feneri Derneği ekipleri yetişiyor.

Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına Belediye ve Göl Feneri Derneği ekipleri yetişiyor.

Beyşehir Göl Feneri Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, koronavirüs salgını sürecinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ve aşevi hizmeti sağlıyor. Beyşehir Belediyesi'nin de destek verdiği faaliyetler çerçevesinde aşevinde pişirilip kaynayan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor.

Ekipler, bu kapsamda sokağa çıkmasına yasak getirilen 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşlar ile kronik hastaların sıcak yemek ihtiyacının yanısıra market ihtiyaçlarına da destek oluyor. Aşevinde kaydı bulunan ve kimsesi olmayan 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara yılın her günü sıcak yemek dağıtımı Beyşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Beyşehir Göl Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hasan Takavcı, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını dolayısıyla Beyşehir Belediyesi ile işbirliği çerçevesinde 65 yaş üzeri olmak üzere engelli vatandaşlarımıza ve kronik hastalarımıza yönelik bir çalışma başlattık. Söz konusu vatandaşlarımızın günlük sıcak AŞ hizmetinin yanısıra, talep etmeleri halinde market, eczane ve benzeri ihtiyaçları da hizmet veriyoruz. Yapılan hizmette hijyen kurallarına azami şekilde dikkat ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA