Beyşehir'de 432 işletmeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi - Haberler
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Beyşehir'de 432 işletmeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi

Beyşehir'de 432 işletmeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildi
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2021 yılında 432 işletmeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği bildirildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2021 yılında 432 işletmeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, zabıta biriminin 2021 yılı istatistiki verileri hakkında bilgiler verildi.

Açıklamada, Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Servisi birimine müracaat eden 432 işletmeye, işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2021 yılında yoğun bir mesai süreci içerisinde bulunan zabıta ekiplerimiz tarafından dilencilerle mücadele kapsamında 14 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Yine görevlilerimiz tarafından 16 kişiye bağlama kütüğü ruhsatnamesi devir işlemi uygulanmıştır. 258 adet bağlama ruhsatname vizesi ve 2011 yılında gemi sevk belgesi sınavında başarılı olan 110 kişinin de ehliyeti yenilenmiştir."

Açıklamada ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yıl içerisindeki çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri

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