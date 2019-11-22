Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü
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Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü

Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi, yaşamını yitirdi.

22.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:30
Beyşehir'de 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi öldü

ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısından düşen kişi, yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, 719. Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısına çıkan İhsan İşleyen (47), kiremitleri çıkarmak istediği sırada ayağı kayarak düştü.

Ağır yaralanan İşleyen, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşleyen, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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