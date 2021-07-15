Beyşehir'de 251 şehit için 251 fidan dikildi
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Beyşehir'de 251 şehit için 251 fidan dikildi

Beyşehir'de 251 şehit için 251 fidan dikildi
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler için 251 fidan toprakla buluşturuldu.

Beyşehir ilçesinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehitler için 251 fidan toprakla buluşturuldu.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'nce, Gökçimen Mahallesi'nde oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen programda, 15 Temmuz'da Türkiye'ye yöneltilen büyük tehdidi, Türk milletinin bertaraf ettiğini söyledi.

O gecede FETÖ'ye karşı mücadele içinde olan Türk milletinden aralarından 183'ü sivil 251 şehit verildiğini anımsatan Özdemir, "İşte o gece gerek sivil, gerekse de asker, polis toplamda 251 şehit sayısı kadar bugün burada ağaç diktik. Temel hedefimiz gelecek neslimize ortak bir bilinç yerleştirmek. 15 Temmuz ruhunu yerleştirmek. Orman İşletme müdürümüz hazırladığı 251 şehidimizin adına 251 ağaç dikerek, ortak bilinci hem bu dönemde hem de gelecek kuşaklarımıza aktarmak gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Adil Bayındır ise şehitleri rahmetle anarak, "Devlet birliği içinde olursak, devlet-millet kaynaşmasını iyi yaşayabilirsek, devlet ilelebet payidar kalacaktır. O nedenle Türk milletinin asaleti bu konuda tartışılmaz. Darbelere hayır, demokrasiye ve cumhuriyete 'evet' diyenlerdeniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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