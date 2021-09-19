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Beyşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Beyşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü

Beyşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Beyşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'ndaki tören ilçe kaymakamlığı, belediye başkanlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir temsilciliği çelenklerinin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmalarla tören sona erdi.

Protokol üyeleri daha sonra şehitliği ziyaret ederek topluca dua etti.

Programa, İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Beyşehir Temsilcisi Gazi Mehmet Gümüşkan, ilçedeki kamu kurumlarının müdürleri, Kıbrıs Savaşı gazileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
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