Beyşehir'de 14 yaş altı çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti - KONYA Beyşehir'de göl kenarındaki parklarda oynayan çocuklar Göl kenarında gezinti yapanlar Bisiklete binen ve paten kayan çocuklar Parkta oynayan çocuklar Babalar ve çocuklarla röportajKONYA - Beyşehir'de 14 yaş altı çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti.

Beyşehir'de göl kenarındaki parklarda oynayan çocuklar Göl kenarında gezinti yapanlar Bisiklete binen ve paten kayan çocuklar Parkta oynayan çocuklar Babalar ve çocuklarla röportaj KONYA - Beyşehir'de 14 yaş altı çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çerçevesinde alınan tedbirler dolayısıyla sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir dönemin ardından ilk kez sokağa çıktı. Beyşehir'de çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti. Kaynak: AA