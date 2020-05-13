Beyşehir'de 14 yaş altı çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti - KONYA
Beyşehir'de göl kenarındaki parklarda oynayan çocuklar Göl kenarında gezinti yapanlar Bisiklete binen ve paten kayan çocuklar Parkta oynayan çocuklar Babalar ve çocuklarla röportajKONYA - Beyşehir'de 14 yaş altı çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti.
13.05.2020 17:37 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:43
Beyşehir'de göl kenarındaki parklarda oynayan çocuklar
Göl kenarında gezinti yapanlar
Bisiklete binen ve paten kayan çocuklar
Parkta oynayan çocuklar
Babalar ve çocuklarla röportaj
KONYA - Beyşehir'de 14 yaş altı çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti.
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını çerçevesinde alınan tedbirler dolayısıyla sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir dönemin ardından ilk kez sokağa çıktı. Beyşehir'de çocuklar göl kenarına ve parklara akın etti.
Kaynak: AA