BEYŞEHİR BELEDİYESPOR LİGE GALİBİYETLE BAŞLADI

KONYA (Habermetre) - Konya 1. Amatör Küme'de 2021-2022 futbol sezonu Beyşehir Belediyespor'un galibiyeti ile başladı.

A Grubu'nda mücadele veren temsilcimiz Beyşehir Belediyespor, ligin ilk karşılaşmasında evinde konuk ettiği Seydişehir Gücü'nü 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Ayrıca uzun yıllar Beyşehir Belediyespor'u çalıştıran Kandemir Canpolat'ı unutmayan sporcular, 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu'na Canpolat'ın fotoğrafının da yer aldığı, "Kandemir hocamızı saygı ve rahmetle anıyoruz" yazılı pankartla açtılar. Karşılaşmada büyük mücadele veren mavi-beyazlıların iki golünün sahibi olan Oğuzhan Tülek ilk yarı penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Tülek'in daha sonraki dakikalarda attığı bir diğer gol ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka Beyşehir Belediyespor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. ÜZÜMLÜSPOR DA HÜYÜK'TE GALİBİYETLE DÖNDÜ Bu arada, A Grubu'nda mücadele veren Beyşehir'in bir başka temsilcisi Üzümlüspor'da sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Hüyük Belediyesi Gençlikspor'u 6-2'lik skorla mağlup etti.

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