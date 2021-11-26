Beyşehir Belediyesinin Kül Mesaisi Sürüyor

Beyşehir Belediyesi kış aylarında yakılan odun ve kömürlerin küllerini temizleme ve toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri günlerdir kül ve çöp yığınlarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde kış aylarında yakılan odun ve kömürlerin küllerini bina ve dere yatakları önlerinde temizleyen ekipler yoğun bir mesai harcıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü "Günlerdir ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Her gün ivedi bir şekilde temizlik çalışması yapıyoruz. Uygulama çerçevesinde bu yıl da kış dönemi ile birlikte küllerin dökülmesi için mahallelerimizdeki muhtelif noktalara kül kovaları yerleştirdik. Kış aylarında soba ve kalorifer küllerinin dökülmesi sonucu çöp konteynerlerimizin yanarak zarar görmemesi amacıyla başlattığımız bu uygulama konusunda vatandaşlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz. Hem çöp konteynerlerinin zarar görmemesi ve milli servetin heba olmaması, hem de vatandaşlarımızın küllerini daha rahat ve kolay bir şekilde dökebilmeleri için ilçemizde kış dönemi kül kovası uygulamasını yürütmeye devam ediyoruz. " dedi

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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