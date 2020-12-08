Beyşehir Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı
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Beyşehir Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı

08.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:15
Beyşehir Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı

Beyşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yürütülen mücadeleye değindi.

Beyşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısında konuşan Belediye Başkanı Adil Bayındır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yürütülen mücadeleye değindi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki toplantıda, salgının artmasından dolayı Belediye hizmet binasında alınan önlemleri de artırdıklarını vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti:

"Bu salgın münasebeti ile belediyemizde bazı tedbirler aldık. Bu tedbirler kapsamında, vatandaşlardan gelen ziyaret taleplerini çok önemli olmadıkça geri çevirmek zorunda kaldık. Bu konuda tüm hemşehrilerimden anlayış bekliyorum. Çünkü bu salgının şakası yok. Geçtiğimiz günlerde değerli kardeşim, uzun yıllar beraber çalıştığımız Mali İşler Müdürümüz İlhan Duran'ı kaybetmenin üzüntüsünü, belediyemiz ve sevenleri olarak yaşıyoruz. Bu yüzden ziyaretleri azaltma kararı aldık. Müsait olduğumuzda belediyemize gelenleri geri çevirmemeye gayret ettik. Bu son olaylar bize gösterdi ki artık daha tedbirli olmamız gerekiyor. Birebir görüşmekten ziyade telefonla veya sosyal medya ile personelimize ya da bana ulaşabilirsiniz. Vatandaşın açısından da personel açısından da buna riayet ediyor ve dikkat ediyoruz. İnşallah son alınan tedbirler bu işi yavaşlatır diye ümit ediyorum. Ama gittikçe arttığını görerek üzüntümü de belirtmek istiyorum. Yüce Yaradan bu ülkeyi ve milleti her türlü felaketten, hastalıktan ve afetlerden korusun."

Konuşmaların ardından meclisin gündeminde yer alan konular, müzakere edilerek karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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