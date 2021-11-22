BEYŞEHİR BELEDİYESİNDEN SON 3 YILDA 214 BİN METREKARE PARKE ÇALIŞMASI

Beyşehir Belediyesi son 3 yılda merkez ve çevre mahallelerde 214 bin metrekare parke çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelinde kendi ürettiği parke taşlar ile 214 bin metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirdi. Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde, Belediye bünyesine kazandırılan parke fabrikası "Üreten Beyşehir" anlayışı ile 2019, 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 160 milyon metrekarelik üretim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen üretim sayesinde Beyşehir Belediyesi kendi imkanları ile ilçe merkez ve dış mahallelerin parke taşı ihtiyacını karşılayarak bütçesine katkı sağladı. "ÜRETİM ÇARKIMIZ HER ALANDA DÖNMEYE DEVAM EDECEK"

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır göreve geldiği süreç itibari ile ilçeye kazandırılan hizmetler hususunda değerlendirmelerde bulundu. Beyşehir'de üretim çarkının dönmek zorunda olduklarının altını çizen Başkanımız Bayındır, "Ülkemizin ekonomik siyasi ve politik açıdan yaşadığı olumsuzluklara karşı görevimizin üretmek olduğunu biliyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü bize her şeyi anlatıyor; "Çalışmadan yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkümdurlar. " Bizler Belediye olarak halkımız ile hep birlikte çalışarak, yorulmadan ve üreterek hürriyetimizi ve istiklalimizi kaybetmeyeceğiz. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca belediye olarak hep birlikte faydalı işler başardık. İnşallah hedefimiz ilçemizi bu yönde ilerletmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

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