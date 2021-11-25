BEYŞEHİR BELEDİYESİNDEN KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ın " Hep Birlikte Üreten Beyşehir" sloganından yola çıktığı Beyşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kadına yönelik destek çalışmaları başlatıldı.

Beyşehir Belediyesi, kendi bünyesine ait olan 102 bin metrekarelik arazide oluşturulan 2 bin 125 metrekarelik parselde üreten kadınlara yönelik destek çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan destek çalışmaları kapsamına Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da çilek ve lavanta fidanı desteği verilerek ilçedeki kadınlara üretim ve istihdam alanları sağlanacak. Beyşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmalarıyla parsellenen alanlarda lavanta ve çilek fidanlarının dikimine başladı. Ekipler ilçe de tıbbi aromatik bitkilerinin yaygınlaştırmak amacıyla 10 bin metrekarelik alana 12 bin lavanta dikilerek, 20 bin metrekarelik alana ise 100 bin adet çilek fidanı toprakla buluşturdu.

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