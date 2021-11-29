BEYŞEHİR BELEDİYESİNDEN 68 BİN METREKARE YEŞİL ALAN

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçeye son 3 yılda 68 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2019, 2020 ve 2021 yılını yoğun bir mesai ile tamamladı. Beyşehir'de yıl boyunca birçok çalışma yapan ekipler, yeni ağaçlandırma alanları ve çim ekimi yaparak ilçeye 68 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdı. Şehir estetiğine büyük önem veren Beyşehir Belediyesi mevsimsel çiçek dikimlerini de ihmal etmedi. Beyşehir Belediyesi ayrıca bu çalışmalara ilişkin olarak park ve bahçelerde, yol kenarlarında, kavşaklarda binlerce çiçek dikimi gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların devam edeceğini belirten Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek nesillere daha yeşil bir Beyşehir bırakmak için Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ın talimatları ile şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda önceliğimiz Beyşehir'e yakışan projeler oldu. Bu kapsamanda ilçemize son 3 yılda toplamda 68 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Bu ve buna benzer çalışmalarımızda kararlılıkla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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