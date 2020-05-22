Beyşehir Belediyesi yollara serdiği parke taşlarını kendisi üretiyor Beyşehir Belediyesinin, yollara döşeyeceği parke taşını kendi tesislerinde ürettiği bildirildi.

Beyşehir Belediyesinin, yollara döşeyeceği parke taşını kendi tesislerinde ürettiği bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, belediyenin ilçe merkezi ve dış mahallelerde yürüttüğü yol çalışmalarında kullandığı kilitli parke taşı ile kaldırımlarda değerlendirdiği bordürlerini parke taşı üretim fabrikasında imal ettiğini belirtti.

"Hep birlikte üreten Türkiye" anlayışından hareketle Beyşehir'de bir süre önce kurdukları tesislerde üretimi sürdürdüklerini aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

"Beyşehir Organize Sanayi bölgemizde faaliyete geçirdiğimiz tesislerimizde hem kentimizin hem de taşradaki mahallelerimizin yol ve kaldırım yapım çalışmalarında kullandığımız kilitli parke taşı ve bordürlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Amacımız, hem belediyemizin ihtiyacı olan parke taşı ve bordür ihtiyacını kaliteli ve daha ucuz şekilde karşılamak. Bundan böyle Beyşehir Belediyesi olarak kendi taşımızı kendimiz üretmeye devam edeceğiz. Bunu birebir yaşayacağız ve bu ürettiğimiz taşları şehrimizde yaşayan insanların yürüdüğü yollarda ayaklarına sereceğiz. Böylece bu çalışma ve projelerle hizmet üreterek, kendi kendine yeten bir belediye haline gelmek istiyoruz. Asfaltsa asfalt, parke taşı ise parke taşı, doğal taş ise doğal taş, bütün bunları ilçemizde üretmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA