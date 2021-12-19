BEYŞEHİR BELEDİYESİ TAM KADRO SAHADA

Beyşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, dün akşamdan itibaren şehir genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar tam kadro karla mücadelesini sürdürüyor.

Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte teyakkuza geçen ekipler özellikle şehrin yüksek ve eğimli mahallelerinden olan Huğlu, Üzümlü, Akçabelen, Yeşildağ ve Kurucuova Mahallelerinde anlık müdahalelerde bulundu. Öte yandan ekipler yüksek ve eğimli mahallelerin yanı sıra ilçeye bağlı tüm mahallelerde gece boyu mesai harcadı. BELEDİYE EKİPLERİ 24 SAAT HİÇ DURMADI Gece boyunca sürdürülen çalışmaların ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karla mücadele ekipleri tarafından yaya trafiğinin yoğun olduğu bulvar ve caddeler başta olmak üzere kaldırım, otobüs durakları ve meydanlarda önce kar küreme çalışması, ardından da buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaptı. Beyşehir Belediyesi bünyesindeki tüm iş makineleri şehrin ana arterlerinde aralıksız mesailerine devam ediyor. BAŞKANIMIZ BAYINDIRDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır kar yağışı ve belediye çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkanımız Bayındır, "Gece yarısından bu yana şehrimiz ve bölgemizde devam eden kar yağışı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Rahmetiyle bereketlendiren Yüce Mevla'ya sonsuz şükürler olsun. Şu anda tüm ekiplerimiz şehir merkezi ve dış mahallelerimizde bir plan dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir. Ancak takdir edersiniz ki; aynı anda her yere yetişilmesinin imkanı yok. Çalışmalarımızda öncelik şehir merkezi ve dış mahallelerimizde ki ana arterlerdir. Çalışmalarımıza yardımcı olunulması açısından hemşehrilerimizden istirhamımız; çarşı merkezi, ana arterler ve sokaklarda araçların nizami olarak park edilmesi ve ihtiyaç olmadıkça araçların çıkarılmamasıdır. " Dedi. "BEYŞEHİR GÖLÜ'MÜZÜN YÜZÜ GÜLÜYOR" Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, "Dün akşamdan itibaren şehir genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı Beyşehir Gölü'nün yüzünü güldürdü" şeklinde konuştu. Başkanımız Bayındır, "Kuraklık sebebiyle kan kaybeden en büyük değerlerimizden Beyşehir Gölü'müzün nihayet yüzü güldü. İnşallah kar yağışları bu sıklıkla devam eder. Çünkü eriyen kar suları susayan gölümüze büyük anlamda etkili olacaktır. İnşallah biran önce gölümüzün kotası 1123. 90'ları bulsun. Yağışlar böyle devam ederse, Beyşehir Gölü taşmayacak şekle gelerek kıyılar dolu olur. Yani kar yağmalı Beyşehir Gölünün ana kaynağı kardır. Asıl olan Beyşehir Gölü'dür. " Dedi.

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