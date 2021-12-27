Beyşehir Belediyesi Personellerine AFAD'tan Eğitim

Beyşehir Belediyesi personellerine AFAD "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı" eğitmenleri tarafından, afet ve acil durumlarda hazırlık seviyesini artırmak amacıyla eğitim düzenlendi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezinde yapılan eğitimlerde; depremlerden, çığ düşmelerine kadar yaşanabilecek bütün doğal afetlerle ilgili bilgi aktarım yapılırken, yapılması gereken ve dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi aktarımı yapıldı.

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