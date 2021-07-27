BEYŞEHİR BELEDİYESİ PARKLARDA REVİZYON ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezde bulunan mevcut parkların zemin kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezde bulunan mevcut parkların zemin kaplama çalışmaları sürdürülüyor.

Sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, ilçe merkezinde bulunan tüm parklarda, çocukların zarar görmemeleri için suni çim zemin kaplaması yaparak daha konforlu hale getirdi. Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü; "İlçemizdeki parkların sayısının ve mevcut parkların konfor ve güvenliğinin her geçen gün daha da arttırıyoruz. Yapılacak olan park projelerinin yanı sıra ilçemizdeki mevcut olan parkların revizyon çalışmaları planlı bir şekilde ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. Parklardaki yapılan çalışmalarımız zemin çim halı serimi, oyun gruplarının yenilenmesi, yeşil alanlarda çevre düzenlemesi, sulama sistemi, spor aletleri ve aydınlatma gibi daha birçok alanlarda yenileme çalışması yapıldı. Ailelerin çocuklarını gönül rahatlığı ile parklara göndermeleri için parkların konforu ve güvenliği bizim birinci önceliğimiz. İlçemizdeki diğer parklardaki bakım onarım çalışmalarımız da ekiplerimiz tarafından program dahilinde devam edecektir. "

Kaynak: Habermetre