Beyşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı Beyşehir Belediyesi Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki toplantıda meclis üyelerine hitaben konuşan Bayındır, hep birlikte Beyşehir'e kalıcı eserler bırakmayı arzu ettiklerini belirtti.

Beyşehir'de oluşturmayı planladıkları 5 bölge çalışmasından söz eden Bayındır, bunun hizmet yaparken yakıt ve zaman kaybının önüne geçeceğine dikkati çekerek, "Şehrimizde önümüzdeki aylarda hazırlayacağımız bu 5 bölgeye tüm iş makinelerinden temin ederek bölgemizde hizmet noktasında daha hızlı sonuçlar alacağız hep beraber. Kamyon, greyder, kepçe gibi makineler olmadan belediyecilik olmaz. Yani bunların sayısını artırmamız gerekiyor. Kendi işini kendi halleden bir belediye haline gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, yeni adliye sarayı yanına inşa edilmesi planlanan 4 katlı hukuk sitesinin de önümüzdeki günlerde yapımına başlanacağını belirten Bayındır, siteden bağımsız ofisler, ticari amaçlı işyerleri ve araçlar için otopark gibi yerlerin de yapılacağını kaydetti.

Toplantı, gündemdeki diğer konuların karara bağlanması ile sona erdi.

Kaynak: AA