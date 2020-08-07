Beyşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Beyşehir Belediyesi Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
07.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:48

Beyşehir Belediyesi Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Adil Bayındır başkanlığında gerçekleştirildi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki toplantıda meclis üyelerine hitaben konuşan Bayındır, hep birlikte Beyşehir'e kalıcı eserler bırakmayı arzu ettiklerini belirtti.

Beyşehir'de oluşturmayı planladıkları 5 bölge çalışmasından söz eden Bayındır, bunun hizmet yaparken yakıt ve zaman kaybının önüne geçeceğine dikkati çekerek, "Şehrimizde önümüzdeki aylarda hazırlayacağımız bu 5 bölgeye tüm iş makinelerinden temin ederek bölgemizde hizmet noktasında daha hızlı sonuçlar alacağız hep beraber. Kamyon, greyder, kepçe gibi makineler olmadan belediyecilik olmaz. Yani bunların sayısını artırmamız gerekiyor. Kendi işini kendi halleden bir belediye haline gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, yeni adliye sarayı yanına inşa edilmesi planlanan 4 katlı hukuk sitesinin de önümüzdeki günlerde yapımına başlanacağını belirten Bayındır, siteden bağımsız ofisler, ticari amaçlı işyerleri ve araçlar için otopark gibi yerlerin de yapılacağını kaydetti.

Toplantı, gündemdeki diğer konuların karara bağlanması ile sona erdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler Güncel
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor Ekonomi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi Spor
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım Magazin
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı Güncel
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Ekonomi
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısını yorumladı: Makul çizgide bir davet
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısını yorumladı: Makul çizgide bir davet
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolardaki aşırı artışa yorum: Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolardaki aşırı artışa yorum: Dışarıdaki düşmanlar yetiyor, içeride destekleyenler var
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Kargo çalışanının 'üçlük' atışı sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Konserde Gülden Karaböcek'ten Ayta Sözeri'ye ilginç espri: Yakışıklı kadınsın
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Muharrem İnce parti kurarsa kimden ne kadar oy alır? İşte dengeleri alt üst edecek anket
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en genç golcüsü Emre Demir'e talip oldu
Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Markette 'ucuz kapak' izdihamı; koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Arda Turan, Galatasaray'a gitmek için Boca Juniors ve Sao Paulo'yu reddetti
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Şeyma Subaşı Merve Boluğur Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Jose Sosa Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Ağustos Beşiktaş Yunanistan
Şu an buradasınız: Beyşehir Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 14:48:26. #1.15#
title