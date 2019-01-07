Beyşehir Belediyesi'nden Karla Mücadele Seferberliği

Beyşehir ilçesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı dolayısıyla Beyşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri gece gündüz mesai yaptı.

Beyşehir'de hafta sonu başlayan yoğun kar yağışı, ilçe merkezi ile dış mahallelerin beyaz bir görüntüye bürünmesine yol açtı.

Beyşehir ilçe merkezinde 20 santim olan kar yüksekliği, yüksek rakıma sahip bazı dış mahallelerde 40 santimi buldu.



Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kar yağışının durmasının ardından karla mücadele konusunda ilçe genelinde adeta seferberlik başlatırken, kent merkezindeki ana arterler ile merkez ve dış mahallelerdeki yolları ulaşıma açık tutabilmek için yoğun bir mesai harcadı.

Çalışma sonrasında ilçenin 67 mahallesinde bugün itibariyle ulaşıma kapalı yol bulunmadığı bildirildi.



Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar temizliği çalışmalarının ardından ilçe genelinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi üzerine başlayan yollardaki buzlanmaya karşı da önlem almak için harekete geçen ekiplerin gece boyunca mesai yaptığını söyledi.

Tuzlama ekiplerinin kent merkezinde özellikle hastane ve sağlık kuruluşları ile eğitim kurumlarına ulaşımı sağlayan yollarda çalışmalarını yoğunlaştırdığına dikkati çeken Özaltun, şunları kaydetti:

"Karın yağmasıyla birlikte ilçemizde sadece Beyşehir Belediyesi değil, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri de karla mücadelede yoğun bir mesai yürüterek herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için seferber olmuştur. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz de özellikle sorumluluk alanı olan ilçemiz merkezi ile bağlı dış mahalle yollarını ulaşıma açık tutabilmek için yoğun bir gayretin içerisinde olmuştur. Bu anlamda 24 saat esasıyla görev yapan sahadaki tüm personelimize gösterdikleri üstün çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA