Beyşehir Belediyesi'nde Şubat ayı meclis toplantısı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "İlçemizde hep birlikte istihdam kapılarını çoğaltmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.

Öğretmenevi'nde düzenlenen Belediye Meclisi'nin Şubat ayı olağan toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bayındır, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarını da değerlendirdi.

Beyşehir'deki nüfus artışına dikkati çeken ve Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi ile Huğlu ve Üzümlü mahallelerindeki sanayi bölgelerinde oluşturulan yeni istihdam alanlarının buna olumlu yansımalarının olduğunun altını çizen Bayındır, şöyle konuştu:

"TUİK verilerine göre Beyşehir'imizin nüfusu 75 bin 532 oldu. Beyşehir'de 2020 yılındaki nüfus sayımına göre 2019'dan daha fazla bir artış gözlemleniyor. İlçemiz sınırlarındaki nüfus dağılımını incelediğimizde dış mahallelerde nüfus azalması var. Bunun sebebini biliyoruz. Bu konu ile ilgili şehrimizde; organize sanayi, savunma sanayi ve teknoloji sanayisinin yanı sıra mahallelerimizdeki nüfusu yerinde tutmak adına vatandaşlarımızı tarım ve hayvancılığa yöneltmek için hep birlikte çalışmalar yapıyoruz. Şehrimizdeki nüfus artışının ana kaynağına gelecek olursak, Üzümlü ve Huğlu'daki silah sektörünün ivmesi olduğu görüşündeyim. Buna örnek olarak, Yeni Mahalledeki artış fazla dolayısıyla tahminlerime ve takiplerime göre istikamet burası olduğu için Yeni Mahalledeki artışın sebebi bu sektörlerin olmasıdır. Mahalle mahalle artış gösteren ve eksilen yerlerimiz de var. Dolayısıyla nüfus artışı için organize sanayi, toplu ihtisas organizeler yapılırsa bir şehir ayağa kalkar yada geçiş güzergahlarında ulaştırma babında yapılacak yeni yatırımlar bunu sağlar. Şükürler olsun ki Beyşehir'imiz şu an hem sanayi açısından hem de turizm açısından önemli bir konumdadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar