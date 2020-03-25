Beyşehir Belediyesi'nde muhtarlarla "koronavirüs" toplantısı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Beyşehir Belediyesi'nde muhtarlarla "koronavirüs" toplantısı - Haberler
Adil Bayındır, Bayındır, Beyşehir, Güncel

Beyşehir Belediyesi'nde muhtarlarla "koronavirüs" toplantısı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla biraraya geldiği istişare toplantısında parkları kullanıma yasakladıklarını söyledi.

25.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:12
Beyşehir Belediyesi'nde muhtarlarla

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla biraraya geldiği istişare toplantısında parkları kullanıma yasakladıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) mücadele eylem kapsamında Belediye'nin meclis toplantısında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Bayındır, "Salgına karşı dış mihrakın yarattığı, infiale kadar her şey için el birlik olmak zorundayız. Buradan şu son günlerde koronavirüs adı altında, dünyayı kasıp kavuran, bu felaketin karşısında el birlik olarak yardımlaşmak durumundayız. Muhtarlarımıza bu işin hassasiyetini, bu işin önemini anlatmak bakımından bi raraya geldik."dedi.

Bayındır, bu süreçte milletin uğrayabileceği en küçük bir zararın bile kendilerini derinden yaralayacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehrimizin insanına doğru bilgiler vermek bakımından biz tedbirlerimizi doğru alırsak, temizliğimizi doğru yaparsak bu salgını atlatmış oluruz. 65 yaş üstü için bazı yasaklar geldi, ben de 70 yaşıma girdiğime göre yasaklılardan sayılıyorum ama sağ olsun sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlarını ve bazı yetkilileri bu konuda muaf tuttu. Çünkü biz gecemizi gündüzümü size harcamak zorundayız. Görevimiz bu ve görevimizin başındayız. Hep beraber, omuz omuza; bu devlet bizim, bu vatan bizim, bu insanlar bizim, sloganıyla bu yola çıkacağız. Geceleri gündüzleri aksayan bir şey varsa, kim olursa olsun yaşlısı, genci fark etmiyor yetişemeyebilir hastası vardır, sağı vardır. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede özellikle 65 yaş üstü yaş vatandaşlarımız için Zabıta Müdürlüğümüz AVM'lerle de görüşerek vatandaşlarımızın eksiklerini tamamlamaya başladı. Başta Kaymakamımız, belediyemiz, devletimizin kurumlarıyla, istişare ile dayanışma ile kol kola el ele birlikte çalışacağız. Bu nedenle ben onlardan gelen bu talepten ötürü başta muhtarlar derneği başkanı Metin Metli kardeşim nezdinde bütün muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Başta çocuklarımızı parklara salmayalım. Parkları yasaklıyoruz, her ne kadar her türlü dezenfekte işlemi yapsak da tedbirli olmamız gerekiyor. Devletin genelgelerine hepimiz riayet etmek zorundayız. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar bizi arayıp birimlerimizden yardım isteyebilir. Biz o vatandaşımızın yanında olmak zorundayız. Mahallerimizdeki muhtarlarımız zaten onun gereğini yapıyor. Zabıtamız ile diyaloga geçerek hep beraber doğru şeyler yapacağız."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu Haberler
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri çareyi yazı asmakta buldu
Erdoğan 'Reklamını yapın' dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Haberler
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
'Bende belirti yok' diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı Haberler
"Bende belirti yok" diyenleri endişelendirecek araştırma yayınlandı
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor Haberler
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Haberler
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Idris Elba Seda Sayan Serra Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Beşiktaş Fatih Terim Türk Lirası
Şu an buradasınız: Beyşehir Belediyesi'nde muhtarlarla "koronavirüs" toplantısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 14:02:10. #1.14#
title