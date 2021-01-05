Beyşehir Belediyesi'nde 2021'in ilk meclis toplantısı yapıldı

Beyşehir Belediyesi Meclisi 2021 yılının ilk olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen, Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın başkanlık ettiği toplantıda, 2020'nin değerlendirmesi yapıldı.

Bayındır, önceki yıl belediye tarafından ilçeye kazandırılan hizmet ve yatırımlarla ilgili olarak meclis üyelerine bilgi verdi.

Bayındır, kurum olarak geçen yıl ilçede, Türkiye'de örnek gösterilebilecek birçok önemli projeye imza attıklarını dile getirerek, bu yatırım ve çalışmaların 2021'de de hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Toplantıda, gündem maddelerinde yer alan konular, görüşülerek karara bağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar