Beyşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü İlhan Duran, Kovid-19'a yenik düştü

Beyşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü İlhan Duran (58), yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatını kaybetti.

Beyşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü İlhan Duran (58), yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla hayatını kaybetti.

Duran, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı Meram Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 8 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Duran'ın cenazesi, görev yaptığı Beyşehir Belediyesi hizmet binası önüne getirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Meclis üyeleri, Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, birim müdürleri ve belediye personelinin de bulunduğu hizmet binası önünde, İlhan Duran için helallik alındı, dua edildi.

Duran'ın cenazesi, ilçeye bağlı Emen Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar