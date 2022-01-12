Beyşehir Belediyesi kar mesaisinde - Haberler
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Beyşehir Belediyesi kar mesaisinde

Beyşehir Belediyesi kar mesaisinde
AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Beyşehir ilçesinde, yağmurun ardından etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrasın belediye ekiplerinin başlattığı kar temizliği çalışmaları sürüyor.

Beyşehir ilçesinde, yağmurun ardından etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrasın belediye ekiplerinin başlattığı kar temizliği çalışmaları sürüyor.

Ekiplerinin ilçe genelinde yürüttüğü kar mesaisini yerinde takip eden ve çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçe halkının kar yağışı sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi için var güçleriyle seferber olduklarını belirterek, yolları ulaşıma açık tutabilmek için çalıştıklarını söyledi.

Bayındır, kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu dış mahallelerde de kar temizliği çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ile birlikte tüm ekiplerimizle mesaimize başladık. Ekiplerimizin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bir yandan bu çalışmalar devam ederken, diğer yandan da ekiplerimiz drenaj hatlarını kontrol edip, temizleyerek olası sıkıntıların yaşanmaması için gayret gösteriyor. Kar berekettir, her tanesine şükürler olsun." diye konuştu.

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