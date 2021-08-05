BEYŞEHİR BELEDİYESİ İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SON HIZ DEVAM EDİYOR
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BEYŞEHİR BELEDİYESİ İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SON HIZ DEVAM EDİYOR

BEYŞEHİR BELEDİYESİ İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SON HIZ DEVAM EDİYOR
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Beyşehir Belediyesi, şehrin tüm noktalarında ilaçlama çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor.

Beyşehir Belediyesi, şehrin tüm noktalarında ilaçlama çalışmalarına etkin bir şekilde devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle sıcak havalarda yoğun şekilde üremeye başlayan uçkunların oluşumuna engel olabilmek amacıyla şehir genelinde ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, ilaçlama çalışmaları kapsamında vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz dönemi geçirmesi için uçkunların üreme noktaları olarak belirlenen sazlık alanlar, su birikintileri, durgun sular, dereler, rögarlar ve çöp alanlarını ilaçlıyor. Ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı park, bahçe gibi açık ve yeşil alanlarda da yaprak sineği ve ağaç biti gibi çeşitli haşerelere yönelik ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: Habermetre

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