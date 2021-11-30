BEYŞEHİR BELEDİYESİ DRENAJ VE MAZGALLARI TEMİZLİYOR

Beyşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde yaşanabilecek yağışlar öncesinde tüm mahallelerde mazgal, menfez, yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, olası yağışlar sonrasında tıkanma, sel ve koku gibi nedenlerden dolayı şehir genelinde tüm cadde ve sokaklarda bulunan tüm mazgalları temizliyor. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde su geçişini engelleyen gelişigüzel atılan çöpler, kuru ağaç dalları ve çeşitli atıklar temizleniyor. Yapılan çalışmalar ile hatların sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanırken, yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olası su baskınların önüne geçilmesi hedefleniyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ise şehir genelinde fırtına sebebiyle cadde ve sokaklara savrulan kuru yaprak temizliğine başladı. Bu çalışmalarının şehrin bütün cadde ve sokaklarında devam edeceği kaydedildi.

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