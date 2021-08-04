BEYŞEHİR BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARININ STARTINI VERDİ

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı ekipler Esentepe Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı ekipler Esentepe Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Esentepe Mahallesinde parke sökümü ile başlayan ekipler, sıcak asfalt öncesi zemin hazırlığı kapsamında alt yapı çalışmaları yaparak, kilitli parke taş olan yolların söküm çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır yaptığı açıklamada; "Beyşehir Belediyesi olarak Esentepe Mahallesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz sıcak asfalt yapılacak yerlerin alt yapı çalışmalarını tamamlayarak parke taşların söküm çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ilk adımı olarak mahallede doğalgaz boru hatlarının ve aboneliklerin bittiği, özellikle KOSKİ'nin yeni içme suyu hatlarını bitirdiği yerlere daha öncelik veriyoruz. Bu cadde ve sokaklarda yaptığımız sıcak asfaltın tekrar bozulmaması için gayret gösteriyoruz. Vatandaşlardan isteğimiz şu şekilde; biran önce doğalgaz aboneliklerini almaları ve bizlerin önünü açmalarını istirham ediyoruz. Sizler ne kadar hızlı abonelikleri alırsanız bizler de hızla asfalt çalışmalarımızı bitirmiş oluruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre