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BEYŞEHİR BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARI İÇİN YOLLARI HAZIRLIYOR

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BEYŞEHİR BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARI İÇİN YOLLARI HAZIRLIYOR

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ın talimatları ile Esentepe mahallesinde bulunan yollarda yapılacak olan asfalt çalışmaları için hazırlıklara başlandı.

Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ın talimatları ile Esentepe mahallesinde bulunan yollarda yapılacak olan asfalt çalışmaları için hazırlıklara başlandı.

Beyşehir Esentepe mahallesinde bulunan cadde ve yollarda asfalt çalışmalarının ilk aşaması olan eski asfaltların sıyırma işlemine başlandı. Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı ekipler, freze makinası ile alt yapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte başlayan yol genişletme ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak olan yol çalışmalarının ilk aşaması olan asfalt sıyırma işlemini sürdürüyor. "YOL YAPIMINDA YILLIK MALİYETİ DÜŞÜRECEĞİZ" Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır, göreve başlanan yıldan itibaren tasarruf tedbirleri kapsamında hareket ettiklerinin altını çizerek, ilçede yapılan yollarda da Freze makinasının belediye bünyesine kazandırılması halinde yıllık maliyetin düşürüleceğini söyledi. Yol çalışmalarını yerinde inceleyen ve konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Adil Bayındır, "Şehrimizde sıcak asfalt çalışmalarının startını Esentepe Mahallemizde vermiştik. Şu an çalışmalarımız Esentepe Mahallesinde aralıksız devam ediyor. Ana cadde olarak tabir ettiğimiz yollardaki alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile eski asfalt sıyırma ve parke taşların kaldırma işlemine başladık. Hedefim, yaptığımız hizmetlerde alt yapısı biten yerlerin yapılması halinde şehrimize yerli yerinde kalıcı hizmetler kazandırmak olacak. Yapılan yollar yap, boz mantığı ile değil uzun süreli kullanım sağlayacak. Çünkü bu şehir her hizmetin en iyisini ve en güzelini hak ediyor. Bildiğiniz üzere yakın zamanda belediyemize kazandırmış olduğumuz 240 tonluk asfalt plentinin ardından bir freze ve finişer makinası kazandıracağız. Asfalt freze makinası kazandırmak istememdeki ısrarım; eski asfaltın sökülüp temel malzeme olarak yeniden değerlendirmek ve geri dönüşümünü sağlamak. Bu sayede aşınan ve bozulan eski asfalt yüzey tümü ile sıyrıldığı için, yeni serilen asfalt daha kalıcı olacak. Ayrıca yollarda yapılan yamalar nedeni ile oluşan kot farkı da, freze makinası ile ortadan kalkmış olacak" dedi.

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Haber: BEYŞEHİR BELEDİYESİ ASFALT ÇALIŞMALARI İÇİN YOLLARI HAZIRLIYOR - Haberler
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