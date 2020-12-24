Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'dan "suyu israf etmeyelim" çağrısı
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Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'dan "suyu israf etmeyelim" çağrısı

24.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:18
Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'dan

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, vatandaşlara suyun israf edilmemesi çağrısında bulundu.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, vatandaşlara suyun israf edilmemesi çağrısında bulundu.

Başkan Bayındır, Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kış mevsiminin gelmesine rağmen bu yıl yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne sahip olan Beyşehir Gölü Havzası'nın da kuraklıktan olumsuz etkilendiğini vurgulayan Bayındır, şöyle konuştu:

"Hep beraber kurak bir devre geçiyoruz. Bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başı yağışın devreye geçeceği yönünde ümidimiz var. İnşallah beklediğimiz yağış biran evvel gelir. Çünkü yer altı su kaynaklarında, barajlarda ve göllerde ciddi anlamda su çekilmeleri var. Suyun sadece insanlar için değil, yaşayan bütün canlılar için en önemli yaşam kaynaklarından biri olduğunu unutmayalım. Onun için suyu israf etmeden duyarlı kullanalım. Beklediğimiz yağış topraklarımızın bereketini arttırması bakımından ve Beyşehir Gölümüzün kotun yükselmesi açısından çok önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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