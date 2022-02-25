Beyşehir Belediye Başkan Adil Bayındır ikinci kez Kovid-19'a yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyşehir Belediye Başkan Adil Bayındır ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Beyşehir Belediye Başkan Adil Bayındır ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyanın başının belası bu illetle maalesef ikinci kez karşılaşıyorum. Tedavi sürecime başlanılmış olup, an itibariyle sağlık durumum iyi. Çevreme zararım olmaması adına 7 gün süreyle karantinada olup kendimi izole edeceğim. Dualarınızı beklerim, saygılarımla."

Bayındır, 14 Eylül 2020'de de Kovid-19'a yakalanmıştı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Adil Bayındır, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title