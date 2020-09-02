Beyrut'u yok eden amonyum nitratın sahibi Rus iş adamı Güney Kıbrıs'taki mal varlığını satışa... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos ayında 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya sebep olan 2 bin 700 ton amonyum nitratı taşıyan geminin sahibi Rus işadamı Igor Grechushkin'in Güney Kıbrıs'ta mal varlığını internet üzerinden satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos ayında 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya sebep olan 2 bin 700 ton amonyum nitratı taşıyan geminin sahibi Rus işadamı Igor Grechushkin'in Güney Kıbrıs'ta mal varlığını internet üzerinden satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos ayında 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya sebep olan 2 bin 700 ton amonyum nitratı taşıyan geminin sahibi Rus işadamı Igor Grechushkin'in Güney Kıbrıs'ta objektife yakalandı. İngiliz medyasının haberine göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratı taşıyan geminin sahibi Rus iş insanı Igor Grechushkin, patlamanın ardından Güney Kıbrıs'taki villası, lüks araçları ve motosikletini satışa çıkardığını duyurdu.

GÜNEY KIBRIS'TAKİ MAL VARLIKLARINI SATIŞA ÇIKARDI

Grechushkin, satışa çıkardığı mal varlığı arasında, 12 bin euroluk Harley Davidson motosiklet, 15 bin 500 euroya Volvo XC60' marka otomobil, ve ev eşyaları yer aldı.

TAKMA İSİM KULLANDILAR

Güney Kıbrıs'ta yaşayan Grechushkin'in satış için 'Gary' takma adını kullanırken, eşi İrina'nın da 'ailesinin yeterinde acı çektiğini' öne sürerek sosyal medyada 'York' sahte soyadını kullandığı ifade edildi.

BEYRUT'TAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ SORUDAN KAÇTI

Lüks aracını satmaya çalıştığı Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde objektife yakalanan Grechushkin'in kendisine yöneltilen" Beyrut'taki patlama hakkında ne söyleyeceksiniz" sorusunu yanıtsız bırakarak, bölgeden aracıyla hızla uzaklaştığı ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Ağustos ayının başında Beyrut limanında patlama meydana geldi. 170 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin de kayıp olduğu patlama, Lübnan'ın başkentinin büyük bir bölümünü yerle bir etmişti. 2 bin 750 tondan fazla yüksek patlayıcı amonyum nitratın, altı yıl boyunca durduğu depoda çıkan yangının yayılmasıyla patlamasıyla felaket yaşanırken, tehlikeli maddelerin Rus iş adamı İgor Grechushk'e ait olduğu ortaya çıktı. Yetkililerin konuyla ilgili defalarca uyarıldığı belirtilmişti. Faciaya yol açan patlayıcıların tutulduğu Beyrut Limanı'nda 2014'ten bu yana depolama, koruma ve denetim işlerini yürüten tüm sorumlular hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiği açıklanmıştı.

Kaynak: DHA