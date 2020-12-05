- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü

- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Dora bölgesinde bazı araçlar yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, onlarcası suya gömüldü. Yolların açılması için bölgeye ekipler gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı