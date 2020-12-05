- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü
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- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü

05.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:42

- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü

BEYRUT - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Göle dönen caddelerde araçlar mahsur kaldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Yağışın ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Dora bölgesinde bazı araçlar yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, onlarcası suya gömüldü. Yolların açılması için bölgeye ekipler gönderildi.

- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü
- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü
- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü
- Beyrut'u şiddetli yağmur vurdu, onlarca araç suya gömüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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